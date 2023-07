Giovani scultori al lavoro

Al Parco della Madonnina di Grottammare, prosegue fino a domani il Simposio internazionale di scultura su pietra "Polena". promosso e organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, trova casa a Grottammare. L’iniziativa è ideato e curato dal Corso di Tecniche del Marmo del professor Antonio De Marini, per una settimana, dalle 9 alle 18 gli allievi del corso lavorano sul primo nucleo di sculture di quello che diverrà il neo ‘Lungomare della Scultura Contemporanea’ della città. Le opere realizzate saranno, infatti, collocate in forma permanente sul Lungomare centro. L’inaugurazione del Lungomare della Scultura Contemporanea è programmata per il 30 luglio alle ore 18.30. Partecipano gli studenti: Lucia Andreozzi, Anita Anastasova (Bulgaria), Ana Maria Dinu (Romania), Laura Galetti, Fausto Sacripanti, Stefano Iampieri, Pierre Fabrice Metogo Endougou (Camerun), Alessia Rinaldi.