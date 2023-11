Giovanni Allevi sui Navigli e la forza di andare avanti: “Accolgo con dolcezza il dolore”

Ascoli, 16 novembre 2023 – Giovanni Allevi sorride lungo il Naviglio. Il compositore ascolano è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando un selfie sul suo profilo Instagram e su Facebook. Un post di speranza e di forza, dopo più di due mesi in cui il maestro non si faceva sentire

"Per ritrovare le forze ed accogliere con dolcezza il dolore – scrive Allevi, a corredo della sua foto – tutte le mattine all’alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso. Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento”.

La ripresa

Il musicista si mostra quindi in grande ripresa, dopo l’ultimo post che risale al 4 settembre in cui si definiva “come un reduce”. Allevi sta infatti combattendo con un mieloma da più di un anno. “Una neoplasia dal suono dolce”, così aveva annunciato la malattia sui social nell’estate del 2022. Da quel momento, il pianista ha dovuto affrontare un percorso fatto di dolore, fisico e psicologico, vista la pausa forzata dall’amore della sua vita, la musica.

“Queste mani tremano – aveva detto sui social, mostrandole – per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare”. Ma la melodia non ha mai smesso di accompagnarlo, nemmeno nei momenti più duri. “Una musica nuova invade la mia mente, ed io non ne perdo una nota”. Poi la lenta ripresa, i miglioramenti, fino allo scorso settembre, quando Allevi ha pubblicato una foto che lo ritraeva al fianco di un pianoforte, sorridente. “Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo, aspettatemi ancora un po’”.

“Sto uscendo dall’inferno”, aveva fatto sapere Allevi in uno dei suoi ultimi post, fino alle passeggiate sul Naviglio. Aggiungendo metri a quel percorso.

In attesa del tour 2024

A corredo del post, anche alcuni hashtag significativi, come #ForzaGiovanni, #IoAspettoAllevi, #AlleviBackOnStage. Infatti, il maestro è pronto a tornare sul palco per il suo Giovanni Allevi - Piano solo tour 2024.

Il primo concerto è in programma a Parma il 12 febbraio al teatro Regio. Una data attesissima, per il compositore impegnato nella lotta contro il tumore.