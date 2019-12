Ascoli Piceno, 4 dicembre 2019 - In un infortunio sul lavoro, nella serata di lunedì, ha trovato la morte l’autotrasportatore Giovanni Palestini, 53 anni, Gianni per tutti gli amici e familiari, originario di San Benedetto, residente a Grottammare, dove viveva con la moglie e due bambini in tenera età. La disgrazia è accaduta intorno alle ore 21 di lunedì, nel piazzale della logistica Matricardi, in contrada Valle Cupa in comune di Colonnella. L’uomo è rimasto schiacciato fra la motrice e il rimorchio di un autotreno, carico di collettame che avrebbe dovuto consegnare. Giovanni era un autotrasportatore autonomo che lavorava per conto della logistica Matricardi e stava cercando di agganciare la motrice al rimorchio quando il mezzo si è mosso e l’ha schiacciato senza dargli il tempo di sottrarsi al devastante urto. Le grida dell’uomo hanno richiamato l’attenzione dei colleghi di lavoro che l’hanno soccorso e poi hanno chiesto l’intervento del 118 che l’ha trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo, ma le condizioni erano apparse subito gravissime tanto che la morte è sopraggiunta poco dopo il ricovero. Nulla hanno potuto fare i medici del Pronto soccorso e della Rianimazione del nosocomio, per cercare di salvarlo.

Devastanti le lesioni da schiacciamento del torace che ne hanno determinato il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Colonnella e dei colleghi della compagnia di Alba Adriatica che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la causa dell’incidente. Il camion è stato posto sotto sequestro e non si esclude che la Procura della Repubblica di Teramo decida di nominare un consulente per eseguire gli accertamenti tecnici al fine di capire se sia stata solo una fatalità oppure un guasto al sistema frenante della motrice. Il piazzale sembra presentare una leggerissima pendenza, che potrebbe aver favorito l’indietreggiamento del camion mentre Giovanni stava cercando di agganciare il rimorchio alla motrice. La salma dell’uomo resta a disposizione della Magistratura che entro venerdì dovrebbe procedere alla ricognizione cadaverica o all’esame autoptico.

I funerali, salvo imprevisti, si terranno sabato mattina nella Chiesa DI s. Pio V. L’autotrasportatore, che da ragazzo aveva conseguito il diploma di scuola Alberghiera, era originario di San Benedetto, dove risiedono quasi tutti i suoi parenti e da qualche anno era andato a vivere a Grottammare con la sua famiglia.