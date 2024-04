Giovanni Vernia:: "Vi sorprenderò"

Ironia, imitazioni, musica e tantissima energia. Sono le premesse di ’Capa Fresca’, di e con Giovanni Vernia. Il tour stasera arriverà al Ventidio Basso.

Giovanni, come è avvenuta la sua trasformazione, da Jonny Groove?

"Piano piano: la gente continua ad essere affezionata a Groove, ma ho voluto accantonarlo, perché non mi divertivo più a farlo. Ho lavorato su me stesso, ma ho mantenuto sempre il mio sub strato di ’capa fresca’, con quella voglia di non essere mai serio: ero cosi da piccolo, mio padre mi ha dato questo appellativo. Ogni occasione era buona per divertirsi: ora è declinata a questi tempi: ci sentiamo molto liberi, perché siamo costantemente connessi con i telefonini, abbiamo ogni tipo di comunicazione, scegliamo noi cosa vedere. In realtà decidono gli algoritmi e a questo si aggiunge anche l’intelligenza artificiale, che ci frega la fantasia. Antidoto a questa cosa è, appunto, la capo fresca, dose di follia che ci rende liberi e ci fa riprendere il comando con allegria; perché usiamo i social per indignarci e arrabbiarci".

Come ricorda i tempi di Zelig?

"Era il sogno di tanti artisti e rappresentava l’Oscar del comico, mentre ora ci sono altre strade per raggiungere il successo, che non avrei mai immaginato, ma sognato si. Per me è come vivere in una favola. Una volta che sei dentro, diciamo, bisogna cercare di fare sempre di più, di alzare l’asticella. Capa Fresca sta andando oltre ogni mia aspettativa: ringrazio il pubblico che mi da questo affetto. La gente è sorpresa, non è abituata a vedere così Giovanni Vernia, in maniera variopinta: inoltre, sul palco, per la prima volta in uno spettacolo comico italiano, si vede una tecnologia 3d e inoltre in ogni città cambia".

Successo anche in radio.

"Pubblico notevole, siamo cresciuti, e se ci penso quando accendo il microfono mi vengono i brividi. Anche li porto un po’ di capa fresca: gli ospiti non erano abituati in tal senso, ma si divertono e i cantanti fanno a gara per venire".

Stefania Mezzina