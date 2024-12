Giovedì il consiglio provinciale

La battaglia per la sopravvivenza della Beko Europe sarà anche al centro delle attenzioni di palazzo San Filippo. Nei giorni scorsi è stato convocato un consiglio provinciale, in seduta straordinaria, previsto per giovedì a partire dalle 15.30 nella consueta sala consiliare. Al cruciale momento di confronto sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche, sociali ed imprenditoriali. Lo scopo è dare un segnale di condivisione e vicinanza nei confronti dei dipendenti del sito di Comunanza e dell’indotto costituito da numerose realtà aziendali e attività economiche. La richiesta di partecipazione è stata indirizzata ai parlamentari del territorio, al presidente della regione Acquaroli, agli assessori Aguzzi e Antonini, ai consiglieri Casini, Assenti e Acciarri. All’assise inoltre sono stati convocati i sindaci del Piceno, i presidenti delle province di Fermo e Macerata, oltre a quelli di Upi Marche, Camera di Commercio, i vertici di Confindustria Ascoli, Bim Tronto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali.