Giovedì la ’Festa dell’Albero’

A causa del maltempo, l’Amministrazione comunale di Monteprandone e il locale Isc hanno deciso di rinviare a giovedì l’evento organizzato in occasione della Festa dell’Albero di Primavera 2023 e della Giornata Mondiale delle Foreste. La manifestazione realizzata dal Comune, su proposta del Circolo Legambiente ’Lu Cucale’ di San Benedetto, coinvolgerà circa 60 alunni dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone che parteciperanno alla messa a dimora di alcune piante di Quercus Ilex nel parco di via Sant’Agnese a Centobuchi. Gli alberi sono stati donati alla cittadinanza dall’azienda Adriatica Oli nell’ambito della campagna ’Amicambiente’, un progetto di ampio respiro che coinvolge la community dei suoi clienti ristoratori in azioni di riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti impegnati quotidianamente per la tutela del pianeta e sostenendo finanziariamente le iniziative. Il progetto è rivolto alle scuole, ma aperto a tutti.