Giovedì largo ai trattori in Vallata

Tutto è pronto per la manifestazione di protesta degli agricoltori in programma dopodomani, nei pressi dello svincolo per il raccordo autostradale. Gli agricoltori ascolani dopo aver partecipato alla manifestazione di Porto San Giorgio sono pronti e si preparano alla prova di forza ascolana. I coltivatori si sono dati appuntamento nel piazzale del Garden Traini Ecosrvices a Castel di Lama. Il programma della giornata prevede il ritrovo per le 8 e alle 10 partenza del corteo dei trattori scaglionati. Il serpentone di trattori transiterà lungo l’Asse attrezzato fino a raggiungere la rotonda dell’Oasi. Un secondo corteo partirà nel pomeriggio, intorno alle 14, seguendo lo stesso tragitto. La manifestazione si scioglierà alle 18, ma gli agricoltori invitano tutte le persone che vogliono solidarizzare a rimanere lì, anche di notte. Si potranno accendere i fuochi e fare grigliate. La protesta si allarga a macchia d’olio. Finora molti cittadini al passaggio dei trattori applaudono in segno di solidarietà e vicinanza alla protesta.

Maria Grazia Lappa