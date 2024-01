Girano con una mazza, ragazzini nei guai

Si aggiravano la scorsa notte con fare sospetto in una zona periferica di Ascoli, ma i loro movimenti non sono passati inosservati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Ascoli che hanno intercettato tre giovanissimi, tutti ascolani. Dall’esame dei documenti di identità è emerso che due di loro erano 19enni ed uno 18enne. Il loro fare ha spinto i militari dell’Arma ad approfondire la questione. I tre ragazzini sono quindi stati sottoposti a perquisizione ed il controllo ha fatto emergere che erano in possesso di una sbarra di ferro della lunghezza di oltre 60 cm, che è stata immediatamente sequestrata, per cui i tre giovani ascolani dovranno rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Da capire per quale motivo si aggirassero in città con uno strumento atto ad offendere. Ancora una volta, la tempestività della segnalazione ha permesso ai carabinieri di intervenire assicurando alla giustizia i soggetti.