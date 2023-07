Girasoli al posto dei rifiuti: così ’Straripani’ colora il paese

Simpatica iniziativa di un gruppo di giovani amanti del bello, che hanno trasformato i cestini del rifiuti di Ripatransone, in vasi di fiori. "Questo è un cestino di fiori" è il nome dell’installazione artistico-floreale temporanea che gli "Straripani", gruppo di ragazzi facenti parte della medesima associazione giovanile di Ripatransone, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Assessorato all’ambiente, coordinato da Alessandro Ricci – hanno disposto domenica mattina nel centro storico della città e nelle sue frazioni.

I ripani, al loro risveglio, hanno trovato una vera e propria invasione di girasoli con cui i ragazzi hanno riempito per un giorno i cestini del paese rendendoli, di fatto, dei vasi porta fiori.

L’originale iniziativa, spiegano gli Straripani, ha l’obiettivo di far riflettere sul potere che ogni piccolo gesto ha, all’interno di una comunità.

Ogni cittadino può infatti compiere azioni quotidiane in grado di cambiare la propria realtà: troppo spesso capita di sentirsi deresponsabilizzati dinanzi a tutto ciò che non ci piace del nostro territorio, quando invece ognuno di noi può compiere piccoli ma significativi gesti al fine di migliorare la realtà cittadina.

Stessa cosa dicasi per la difesa dell’ambiente, sempre più minacciato per gli effetti disastrosi del cambiamento climatico.

Sin dal 2020, anno in cui gli Straripani si sono costituiti, l’obiettivo che ha mosso l’associazione è stato proprio questo, mettere in moto un meccanismo di rinascita volto ad esaltare la bellezza del proprio paese, attraverso eventi che valorizzassero il territorio ripano. È in quest’ottica che gli Straripani hanno il piacere di presentare i loro 2 eventi di punta della stagione estiva: il "Golden Ape", aperitivo al tramonto presso il giardino Ex-Acli il 27 agosto, e il "Laundry party", festa di fine estate alla Corte delle Fonti il 2 settembre.