Giro delle Marche in Rosa. Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy

Grande spettacolo a Offida per l’8ª edizione del Giro delle Marche in Rosa. Sono state 139 le atlete al via della tappa inaugurale che, nella giornata di sabato, hanno regalato grandi emozioni sulle strade della città, neanche la pioggia è riuscita a rovinare la festa, ma ha reso il finale ancora più epico.

Vittoria in solitaria per l’australiana Chantelle McCarthy (ST Kilda Cycling Club). Il podio è stato caratterizzato da: Chantelle McCarthy al primo posto, seguita da Chantal Pegolo, al terzo posto Julia Aubry, quarto per Elena De Laurentiis e quinto per Giulia Erja Bianchi.

Le maglie sono andate dopo la prima tappa: Rosa (generale): Chantelle McCarthy, Blu (Gpm): Gemma Sernissi, Verde (traguardi volanti): Lara Crestanello, Bianca (miglior giovane): Chantal Pegolo, Gialla (miglior straniera): Chantelle McCarthy.