Giro di truffe per quasi 3 milioni. L’inchiesta finisce per prescrizione

Associazione per delinquere finalizzata a truffe, alcune tentate e altre consumate, per un ammontare di 2 milioni e 775mila euro. Questa l’accusa della quale dovevano rispondere sei persone davanti al tribunale di Ascoli. Il Collegio ha definito il procedimento emettendo una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Una vicenda complessa, che risale ad un periodo fra il 2008 e il 2013, sulla quale ha indagato la Guardia di Finanza e tutti gli imputati hanno sempre rivendicato la loro innocenza attraverso le difese dei loro legali, gli avvocati Angelozzi, Voltattorni, Pompei, Rocchi, Carano e Giostra. Coinvolti nell’inchiesta erano un imprenditore sambenedettese, già al centro in passato di altre vicende giudiziarie; con lui erano accusati di associazione a delinquere anche un avvocato fermano, il legale rappresentante di una società specializzata in infortunistica, il direttore dell’epoca di uno sportello bancario di San Benedetto, due cassieri (all’epoca dei fatti) di due differenti istituti bancari di San Benedetto e Monteprandone. L’inchiesta ha riguardato presunte truffe e tentate truffe ai danni di alcuni soggetti che, a seguito di gravi incidenti stradali, erano stati destinatari dei relativi risarcimenti. Vittime dichiarate sei persone, cinque residenti fra Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio ed una di Ascoli, costituitesi parte civile.

Il meccanismo vedeva l’avvocato fermano e il titolare della società specializzata in infortunistica stradale impegnati a porre "le persone offese in uno stato di estrema fragilità". Una volta che queste persone incassavano i risarcimenti per i danni subiti in incidenti, il legale prospettava loro investimenti immobiliari con l’imprenditore sambenedettese; un "pressing" volto a far acquistare loro proprietà immobiliari realizzate o da realizzare a Cupra Marittima. Secondo l’impianto accusatorio, nel corso delle trattative ai soggetti venivano fatti firmare contratti preliminari di compravendita e distinte in bianco per operazioni bancarie. Di fatto, secondo la Procura, "sui conti correnti non agivano più i titolari, ma gli appartenenti all’associazione a delinquere, in primis l’imprenditore che movimentava le somme delle ignare persone offese, di fatto privandole dei loro averi attraverso prelievi in contanti, richieste di emissioni assegni circolari e di bonifici". Secondo quanto emerso durante le indagini della Guardia di Finanza, tutto ciò sarebbe stato possibile con il "contributo fondamentale del direttore di banca e di due cassieri".