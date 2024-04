Giro di vite sulle installazioni abusive

Occupazione di suolo pubblico, è stretta sulle installazioni abusive. L’amministrazione ha avviato una campagna di controlli e nel contempo si è riunita per stilare le richieste da inviare alla Soprintendenza sul futuro regolamento: precedenza, in tal senso, sarà data alla zonizzazione cittadina e all’altezza dei pannelli perimetrali. In attesa di definire il nuovo dispositivo, il vertice comunale ha fatto scattare il monitoraggio di diverse aree della riviera in cui sono presenti situazioni non contemplate dalle norme in vigore. In particolare, nei confronti delle attività artigianali che somministrano alimenti e bevande all’esterno dell’esercizio, senza averne licenza. Una casistica non indifferente, e nei confronti di diversi esercizi, non solo in centro, sono già state irrogate sanzioni. Soprattutto, però, in molti casi è stato ordinato il ripristino dello stato precedente: le attività, per mettersi in regola, dovranno fare richiesta della licenza commerciale su suolo pubblico. Si tratta, in special modo, di pizzerie, rosticcerie o tipologie simili, e in generale tutti i locali che non hanno fatto domanda del permesso per operare all’esterno.

Il giro di vite non giunge inaspettato: già a inizio anno l’amministrazione aveva fatto capire di voler lanciare un messaggio alle attività sambenedettesi, elevando verbali ovunque fossero state riscontrate anomalie. Si disse, allora, che sarebbero state applicate le cosiddette sanzioni accessorie, che comportano un’azione sulla trasgressione e sul trasgressore, in termini pecuniari. Nella sera di venerdì, inoltre, la maggioranza si è riunita per fare il punto sui dehors. Il comune infatti deve dire alla Soprintendenza quali, fra le indicazioni risalenti al 2019, vorrebbe modificare. Sarà chiesto, quindi, di rivedere la zonizzazione della città, prevedendo limiti meno restrittivi per le aree ‘storiche’, fra cui il Paese Alto, il centro attuale ed alcuni luoghi d’interesse a Porto d’Ascoli. L’obiettivo è consentire l’installazione di dehors semiaperti anche là dove non è consentita dalla bozza di cinque anni fa. Altro punto è quello delle delimitazioni: il vertice di Viale De Gasperi vorrebbe innalzare l’altezza massima da 150 ad almeno 180 centimetri. "Una volta redatta una bozza, torneremo a confrontarci con tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale – spiega l’assessore Bruno Gabrielli – ovvero le associazioni di categoria e la consulta per la disabilità. La nostra deve essere una città accessibile".

Giuseppe Di Marco