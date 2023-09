Giro in rosa a Offida: ecco come domani cambia la viabilità

Domani a Offida passaggio della 3ª tappa della gara ciclistica ’Giro delle Marche in Rosa’. Il percorso verrà ripetuto per 8 volte con partenza da Viale della Repubblica, per proseguire con Viale IV Novembre, Via Mazzini, strada provinciale 173 Circonvallazione di Offida, Viale delle Repubblica; e da ripetere 7 volte dal 9° giro da Viale della Repubblica, Via C.A. dalla Chiesa, Via Cavour, Viale IV Novembre, Via Mazzini, S.P. 173 Circonvallazione di Offida, Viale delle Repubblica. Il passaggio della gara comporterà secondo le ordinanze comunali 53 e 54, emesse il 15 settembre scorso, una modifica alla viabilità e la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli dalle 14.30 alle 17 lungo le strade interessate.