Maxi giro di prostituzione, dai barconi alla Bonifica

Ascoli, 16 marzo 2024 – E’ approdata davanti alla Corte d’Appello de L’Aquila l’inchiesta che a luglio 2019 con l’operazione ’Subjection’ smantellò un’organizzazione nigeriana dedita al favoreggiamento della prostituzione di connazionali lungo la strada provinciale Bonifica del Tronto a cavallo fra le province di Ascoli e Teramo dove il mercato del sesso è da sempre molto fiorente. I giudici aquilani hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado; ad aprile 2022 furono condannate due donne: a Adam Success venne inflitta la pena di quattro anni di carcere e a Kate Osazuwa a sette anni. Gli avvocati Silvia Panico e Simone Matraxia, hanno proposto ricorso e la Corte D’Appello dell’Aquila ha ora assolto Success e ha diminuito a quattro anni la condanna la Osazuwa.

Le indagini, condotte da oltre un anno dal personale della dalla squadra mobile della questura di Teramo permisero di ricostruire l’organizzazione che si occupava del reclutamento di giovani africane che raggiungevano l’Italia con i barconi dalla Libia, dopo essere state sottoposte a riti voodoo con cui venivano soggiogate psicologicamente. Almeno 12 giovani donne erano state avviate alla prostituzione nella zona tra Martinsicuro e Castel di Lama.

Uno dei punti focali dell’organizzazione era uno stabile a Martinsicuro di proprietà di una società che faceva capo ad una nota imprenditrice ascolana, comunque estranea al giro di prostituzione in quanto aveva solo affittato gli appartamenti. Kate Osazuwa, una nigeriana di 38 anni residente a Monsampolo del Tronto, nell’ambiente conosciuta come Mama Ivie, era accusata insieme alla connazionale Adam Success di aver reclutato e fatto venire in Italia la 20enne ’Blessing’ costringendola a prostituirsi, approfittando della situazione di assoluta vulnerabilità della ragazzina sottoposta al rito ’juju’, a garanzia del debito contratto per giungere in Italia. In particolare l’ha ospitata a Monsampolo, nel suo appartamento, facendola poi prostituire lungo la Bonifica; la donna le ha dato 25mila euro, ma Mama Ivie avrebbe continuato a pretendere soldi nonostante il debito fosse ormai estinto. La nigeriana doveva rispondere anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un meccanismo messo in atto anche per altre giovani nigeriane. Success è stata ora scagionata da tutte le accuse, mentre Osazuwa è stata assolta per alcuni capi di imputazione, ma condannata per gli altri.