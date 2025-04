Gita a Fermo insieme all’Unitalsi. Alla scoperta delle bellezze della città

L’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima, in collaborazione con il locale gruppo dell’Unitalsi, organizza per il giorno mercoledì 9 aprile, mercoledì, una gita fuori porta a Fermo. Vuole essere una giornata da vivere in compagnia tra le bellezze del Duomo e del Museo del Palazzo dei Priori per poi addentrarsi nelle stanze delle Cisterne Romane, accompagnati da guide esperte che potranno raccontare questi luoghi suggestivi. La partenza è prevista per le 8.30 da piazza della Libertà, mentre il rientro avverrà, presumibilmente intorno alle 17.30. La gita è gratuita, per i partecipanti under 60, il costo di ingresso ai musei è di 7 euro. Sarà comunque possibile lasciare un’offerta da devolvere al gruppo Unitalsi del comune di Cupra Marittima. Gli interessati possono ricevere informazioni (ed eventualmente iscriversi) rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali 0735776700 o Melissa 3911429298.