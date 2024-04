Giù dalla finestra per fuggire ai poliziotti: e chiede i danni

Sette mesi di reclusione per il possesso di droga a un 43enne originario del Napoletano ma da tempo residente ad Ascoli già condannato a un anno per una truffa ai danni di una compagnia assicuratrice. Nel pomeriggio del 12 agosto 2020 l’uomo è stato sorpreso dai poliziotti; secondo l’accusa stava cedendo due dosi da 0,5 grammi ognuna ad un assuntore. Mentre alcuni agenti si preoccupavano di identificare l’acquirente e sequestrare la cocaina appena comprata, altri poliziotti si sono recati a casa sua al Pennile di Sotto. Alla loro vista il napoletano ha tentato di fuggire gettandosi dalla finestra: un volo di circa sei metri finito cadendo pesantemente a terra e riportando conseguenze fisiche che hanno reso necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni e poi l’intervento chirurgico a Bologna. In casa sono stati sequestrati altri 6,7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, secondo lui per uso personale. Il 43enne ha poi cercato di incassare un indennizzo per l’infortunio patito. Denunciò infatti alle Generali di essersi procurato l’infortunio precipitando dal secondo piano della sua abitazione. Non disse che cercava di fuggire dai poliziotti, ma che era rimasto vittima di un incidente mentre riparava la tapparella.