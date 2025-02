Giubileo degli artisti a San Benedetto

Tutto è pronto per il Giubileo degli artisti, un’occasione per rafforzare il valore universale dell’arte. Nel Piceno l’evento verrà celebrato domenica 16 febbraio, alle 18, nella cattedrale di Santa Maria della Marina a San Benedetto. Un evento dal titolo evocativo: "Arte e fede un ponte di speranza" organizzato dall’associazione Scintille e che vedrà la presenza del vescovo monsignore Gianpiero Palmieri. L’appuntamento rappresenta l’occasione per esperire le questioni poste dal Giubileo, all’insegna della speranza, sul piano delle arti e della cultura. Sempre durante la serata verrà celebrata una messa e si terrà anche la benedizione degli artisti. Per l’occasione si esibirà la Corale polifonica ‘Giovanni Tebaldini’ e il duo Opera acustica soprano Barbara De Angelis e alla chitarra il maestro Maurizio Travaglini. Per la serata interverranno anche i poeti: Alessandra Bucci e Sabrina Galli di San Benedetto del Tronto e Franca Maroni per Ascoli Piceno. Lo spirito della bolla con cui il Papa ha indetto il Giubileo ispira direttamente questa iniziativa culturale".

m.g.l.