Giudici: "Rinunciamo ai contributi pubblici"

L’associazione ’Eventualmente’, organizzatrice della cena ’Tra il mare e le stelle’ al Molo Sud ha deciso di rinunciare al contributi pubblici. "Molte altre associazioni hanno avuto un contributo comunale per realizzare eventi, forse meno impegnativi di quello che abbiamo proposto noi, quindi la scelta dell’amministrazione era in linea con i suoi criteri generali di promozione del turismo sambenedettese. Nonostante questo siamo a comunicare la totale rinuncia del sostegno pubblico" afferma Erminio Giudici dopo le polemiche che hanno investito l’evento. "Abbiamo cercato di prevedere in sede di progettazione, anche in base a precedenti esperienze nazionali e locali, tutte le insidie di questa scommessa. Con l’aiuto di tutte le componenti che hanno contribuito al progetto (organizzatori, chef, personale impiegato, autorità) abbiamo cercato di prevedere ogni possibile imprevisto e risolvere ogni problema in sede di impostazione della serata. Abbiamo scelto di non demordere di fronte al grande successo dell’iniziativa, i numeri sono diventati significativi e la partecipazione non poteva essere compressa e andava data una risposta alla domanda che superava le migliaia di adesioni. L’organizzazione ha ritenuto di poter corrispondere con un personale adeguato e una struttura organizzativa consona al quadro di presenze che si è definito, sempre in raccordo con le potenzialità delle cucine e del personale. Forse qualche problematica inattesa è stata determinata dall’ampiezza dello spazio, qualche ritardo nel servizio, la situazione climatica non certo favorevole e qualche errore che non poteva mancare per la difficoltà della sfida. Al di là di qualche polemica, con le esagerazioni che in questi casi tendono a sopravvalutare singoli disguidi facendoli diventare carenze generali di organizzazione, siamo sicuri che i partecipanti si siano sentiti protagonisti di un progetto collettivo destinato a dare lustro alla nostra città".