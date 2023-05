Giulia Salvatori morta a 27 anni nell’incidente in A14 a San Benedetto

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 6 maggio 2023 – Tragico schianto frontale sull’Autostrada A14 al Km 301 territorio di San Benedetto. E’ accaduto intorno alle ore 19 e vi ha trovato la morte Giulia Salvatori di 27 anni, nata a San Benedetto, residente ad Altidona.

Sul luogo dell’ennesima tragedia nella zona dei cantieri, sono intervenuti i soccorritori della Potes-118 del Madonna del Soccorso, i vigili del Fuoco di San Benedetto, le pattuglie della polizia autostradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia. Il 118 ha anche inviato l’eliambulanza per soccorrere la giovane donna ma non è stata fatta scendere poiché i sanitari avevano già verificato il decesso avvenuto sul colpo.

La viabilità è rimasta bloccata con code chilometriche in direzione Ancona, centinaia di camionisti ed automobilisti sono usciti nel casello autostradale di San Benedetto, dov’era stata posta l’uscita obbligatoria, per poi rientrare in quello di Grottammare, percorrendo la statale Adriatica.

Secondo i primi accertamenti, la ragazza alla guida della sua Volkswagen Up, diretta verso sud, nell’affrontare lo scambio di carreggiata, secondo Autostrade per l’Italia i lavori sono correttamente segnalati per l’ammodernamento della galleria Croce di San Benedetto, ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente con un camion che stava transitando dalla direzione opposta.

La giovane, probabilmente non si è resa conto della deviazione, imboccandola, sempre secondo Autostrade, a velocità non adeguata. Subito dopo i rilievi del tragico sinistro, la Procura della Repubblica di Ascoli ha autorizzato la rimozione della salma che è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto. Sembra che la ragazza fosse diretta ad Alba Adriatica per andare dal suo ragazzo.

Giulia ha lasciato i genitori e un fratello ancora minorenne. Gli addetti alla manutenzione hanno spostato i mezzi coinvolti nel sinistro, che sono stati posti sotto sequestro, nel rispetto di quanto prevede il codice della strada. Dopo aver fatto defluire automobilisti e camionisti rimasti bloccati sulla carreggiata nord per quasi due ore, la carreggiata nord è stata riaperta dopo le ore 21.

Salgono così a dieci le vittime di incidenti sull’Autostrada A 14 nella zona delle gallerie tra Grottammare e San Benedetto, negli ultimi due anni. La precedente tragedia risale al 4 febbraio nella galleria Castello di Grottammare dove morirono Andrea Silvestrone di 49 anni con due figli minorenni.