Giulio Chiarini e Riccardo Brandi in rampa di lancio

Il fermano Giulio Chiarini (29 anni) al pianoforte e il tolentinate Riccardo Brandi (22 anni) al sassofono sono giovani e talentuosi musicisti formatisi al Conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo, ora ammessi alla prestigiosa e blasonata Fondazione dell’Accademia Internazionale di Imola, che si stanno ritagliando un importante spazio e visibilità nel panorama concertistico italiano e non solo. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati invitati a Leon per un concerto patrocinato da governo spagnolo e Unione Europea. Il Duo Brandi-Chiarini ha fatto un punto di forza della voglia di sperimentare e far conoscere composizioni per una formazione di strumenti che, grazie alla loro versatilità e modernità, riesce ad abbracciare i più svariati stili musicali. A Leon hanno eseguito un programma di ‘Lirismo proibito’: "Abbiamo voluto proporre un viaggio che vede protagoniste musiche ‘proibite’, composte nel periodo della Shoah da autori perseguitati per la loro religione e che non potevano essere eseguite, o da autori che si sono ispirati a quel periodo". Un concerto che è stato l’ennesimo riconoscimento per il Duo, in un anno ricco di lusinghieri traguardi che li ha visti vincitori del primo premio assoluto e del premio speciale della giuria per la musica da camera al IX Concorso Internazionale ‘Note sul mare’ di Roma, ed esecutori in prima assoluta alla XIX edizione dei Concerti dell’Accademia, del brano di Morabito, ‘Nuda Veritas’.