Giuseppe Bachetti: "Bisogna intervenire"

Ad unirsi all’appello del nostro lettore è anche il presidente dell’associazione ‘Sant’Emidio nel mondo’. "Più che alle ditte che commissionano i calendari bisognerebbe rivolgersi alle tipografie, affinché modifichino il file che poi viene stampato – dice Giuseppe ‘Pippo’ Bachetti -. Sant’Emidio è molto venerato in varie parti della terra, mentre a volte basta spostarsi un po’ più a nord nella nostra regione e nessuno lo conosce. Da una ricerca che abbiamo effettuato è risultato che il culto di Emidio è tra i più diffusi al mondo. Pensiamo ad esempio alle tante zone fortemente sismiche, come nel caso del centro America, e recentemente alcuni media nazionali lo hanno citato in occasione del terremoto di Turchia e Siria, affermando che si tratta del santo più importante tra coloro che sono protettori dal terremoto".