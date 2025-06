Giustozzi, sacerdote dell’Arcidiocesi di Fermo parla di Pierre Teilhard De Chardin

Occasione piuttosto unica per conoscere uno dei teologi, nonché scienziato paleologo e paleoantropologo, più importanti del Novecento, Pierre Teilhard De Chardin (gesuita francese, nato nel 1881, morto nel 1955). L’occasione è la presentazione del volume di Gianfilippo Giustozzi ‘P. T. De Chardin, Un Dio per un mondo che sta iniziando’ edito da Studium, libro che raccoglie il corpus degli studi di Giustozzi sul gesuita. Giustozzi è uno dei maggiori studiosi del teologo francese, ed è sacerdote dell’Arcidiocesi di Fermo. Sabato, alle ore 17, nella sala consiliare del comune di Cupra Marittima sarà proprio Giustozzi a raccontare come è nata la passione per Teilhard, come le discipline scientifiche e il pensiero teologico possano incontrarsi e fecondarsi, come l’evolutivo pensiero dell’uomo possa conciliare, ma soprattutto comprendere, la presenza di un Dio vivente in un mondo in divenire.