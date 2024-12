Giusy Perico protagonista a Masterchef

La sua energia e la sua simpatia hanno stregato proprio tutti, giudici e telespettatori. L’ascolana Giusy Perico è stata infatti protagonista dell’ultima puntata di Masterchef, il talent dedicato alla cucina che settimanalmente va in onda su Sky. Giusy è la figlia di Eugenio Perico, storico calciatori dell’Ascoli, che ha difeso i colori bianconeri sia in Serie A che in B a cavallo tra gli Settanta e gli anni Ottanta. La 43enne non è riuscita a preparare il suo piatto come avrebbe voluto e i tre giudici sono stati inflessibili. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, però, hanno apprezzato moltissimo la simpatia di Giusy, che nel corso della puntata ha anche raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua vita quotidiana e all’amore che nutre verso le sue caprette che si chiamano Diego, Armando e Maradona. L’ascolana, comunque, è riuscita a conquistare il palcoscenico televisivo, visto che solo le prove di quaranta concorrenti vengono trasmesse da Sky sugli oltre 800 cuochi che invece partecipano alle selezioni. Le capacità culinarie di Giusy (e chi scrive lo sa benissimo, avendone approfittato di persona) sono eccelse e non possono essere messe in dubbio da una prova, quella a Masterchef, condizionata dalla forte emozione provata dalla cuoca al momento della preparazione del piatto. Al suo fianco, durante la puntata, anche il compagno Claudio Riga, che l’ha subito consolata con un bacio davanti alle telecamere. ’Grazie Paolina’, questo il nome del piatto preparato da Giusy nella cucina più vista d’Italia. Si tratta di un tortino d’uovo, panna e formaggi misti con agretti saltati. Una ricetta che l’ascolana aveva già realizzato decine di volte e che era sempre riuscita. Questa volta, però, la cuoca è stata tradita dalla tensione. Ma la sua simpatia ha conquistato davvero tutti.

Matteo Porfiri