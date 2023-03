Glaucoma, tutto esaurito per gli screening gratuiti

Tutto esaurito per la giornata di screening organizzata, ieri, negli ambulatori degli ospedali di Ascoli e San Benedetto dall’unità operativa complessa di oculistica, diretta da Luca Cesari, in occasione della settimana mondiale del glaucoma. I posti disponibili previsti dal reparto di oculistica sono andati esauriti nel corso della mattinata: 40 le persone che si sono sottoposte alle visite che comprendevano tonometria, pachimetria, e studio della papilla del nervo ottico mediante esame tomografico (Oct fibre). Soddisfatto il commissario dell’Ast Ascoli, Vania Carignani, che ringrazia l’equipe medico e infermieristica di oculistica per l’impegno profuso, e il primario Cesari che ha deciso di organizzare ulteriori date per soddisfare la richiesta dei cittadini che non hanno potuto partecipare allo screening. Saranno, infatti, presto ricontattati per eseguire gli esami previsti.