Gli 80 anni della pizzeria Concetti:: "Tappa fissa per residenti e turisti"

La "Pizzeria Concetti" di Grottammare festeggia 80 anni di attività insieme ai cittadini all’insegna del divertimento e della solidarietà. Fu fondata nel 1944 da Pietro Concetti e Ortenzia Santori, oggi è condotta da Mario e Sandra Concetti. Un locale storico che molti identificano come la pizzeria "Palina" e altri come la pizzeria di "3 culi". Ebbene, con la collaborazione dell’associazione Lido degli Aranci e del fotografo e storico fotografico Dino Cappelletti, gli eredi Concetti hanno deciso di festeggiare la ricorrenza con una grande festa in piazza Fazzini aperta a tutti. Sotto la direzione di Sergio Orsolini sfileranno sul palco cantanti, poeti e attori. Intanto la lotteria di beneficenza a favore dell’associazione "X Mano" ha polverizzato tutti i biglietti disponibili "Una bella iniziativa, quella dei coniugi Concetti che hanno deciso di condividere la festa con la città – hanno affermato il sindaco Alessandro Rocchi e il vice Lorenzo Rossi – La pizzeria Concetti è ormai una tappa fissa per residenti e turisti e questa festa è un segno di generosità nei confronti della città. Il loro impegno è anche un segno di resistenza lodevole e di sacrificio del lavoro per un prodotto che non tramonta mai".

In occasione della ricorrenza degli 80 anni di attività sarà anche proposta una nuova pizza, la "Tre culi". Mario Concetti ha ricordato con orgoglio le figure del padre Pasquale e dello zio Alessandro dai quali ha ereditato l’attività 25 anni orsono. La moglie Sandra ha, invece, ricordato i sacrifici fatti negli anni e il rinnovamento del locale. Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte anche il presidente dell’associazione XMan, Tony Ciabattoni con la vice presidente. Valter Assenti ha presentato la ricca serata, farcita di ospiti, mentre il fotografo Dino Cappelletti ha ripercorso la storia della famiglia Concetti.