Gli abusi sulla ragazzina "Fatemi uscire dal carcere"

Ha chiesto di essere scarcerato il 61enne ascolano finito in carcere il 10 dicembre 2022 perché accusato di aver sottoposto ad abusi sessuali fra il 2014 e il 2016 una ragazzina che all’epoca aveva fra 13 e 16 anni, ed era dunque minorenne. Difeso dagli avvocati Nazario Agostini e Alessandra Ancona, l’uomo ha presentato istanza al Tribunale della Libertà che renderà nota la decisione entro pochi giorni. Nel frattempo il procuratore Umberto Monti e il sostituto Saramaria Cuccodrillo hanno notificato a lui e alla 45enne madre della ragazzina l’avviso di chiusura delle indagini all’esito del quale entrambi gli indagati hanno facoltà di chiedere di essere interrogati o depositare memorie difensive. Nessuno dei due ha ancora chiesto di essere sentito né ha prodotto documenti, ma il termine non è ancora scaduto. All’esito la magistratura ascolana deciderà se chiedere il rinvio a giudizio per i due. Il 61enne ascolano e la mamma della ragazza sono accusati in concorso di violenza sessuale aggravata su minore.

All’uomo la Procura di Ascoli contesta anche l’accusa di stalking nei confronti della minorenne. Secondo la magistratura ascolana, la madre della ragazzina avrebbe in qualche modo favorito, quantomeno non vigilando adeguatamente, gli incontri fra la figlia e l’amico di famiglia al quale la minorenne veniva spesso affidata e col quale la donna avrebbe precedentemente avuto una relazione. L’uomo la accompagnava a scuola, ma anche a sfilate di moda, rivestendo il ruolo di una sorta di manager. In queste occasioni il 61enne avrebbe fatto pressioni sulla giovane per ottenere favori sessuali. Lo avrebbe fatto mostrandole fotografie della madre dal contenuto molto intimo minacciando di divulgarle, di farle vedere innanzitutto al padre, mettendo quindi a rischio il matrimonio e la famiglia. Alla luce di ciò la ragazzina avrebbe acconsentito a concedere favori a sfondo sessuale all’amico di famiglia in epoche in cui la stessa aveva meno di 14 e, successivamente, meno di 16 anni, approfittando del fatto che la giovane gli era stata affidata. Secondo l’accusa la madre, difesa dall’avvocato Mauro Gionni, avrebbe affidato la figlia all’uomo consapevole del fatto che "consapevole dell’interesse sessuale di lui nei confronti della ragazzina e consapevole dei rapporti sessuali tenuti". Alla luce di ciò la donna avrebbe quindi omesso di tutelare la figlia.

Peppe Ercoli