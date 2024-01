Gli agricoltori riscendono in strada. E ora altro appuntamento in Vallata

La protesta degli agricoltori non accenna a fermarsi e si allarga a macchia d’olio. La marcia silenziosa dei trattori ormai sta percorrendo tutta Europa contro le politiche agricole europee.Anche gli agricoltori ascolani hanno voluto far sentire la loro voce raggiungendo i colleghi maceratesi a Civitanova, dove è stata organizzata la protesta, vicino al casello autostradale dell’A 14, dove hanno creato notevole disagi. Gli operatori del settore si sentono ingiustamente penalizzati e chiedono anche una revisione del cosiddetto green deal, ritenuto più adeguato alle esigenze degli ambientalisti che a quelle degli agricoltori, l’introduzione dei cibi sintetici, le farine di insetti, mentre si chiede una tassazione più equa accanto a misure per il rilancio del settore in crisi. Fra i motivi delle proteste anche il costo dei carburanti, le tasse e l’importazione del grano e degli agrumi dal Canada e dall’Africa.Sotto attacco sono finite anche le sigle sindacali, ritenute incapaci di difendere la causa. Una guerra dove tutti contro tutti. Mercoledì gli agricoltori ascolani si sono dati appuntamento per definire una nuova protesta con i trattori da concordare in Vallata.

m.g.l.