Gli alpini del Nord tornano per brindare con gli amici di Arquata

Sono tornati, a distanza di quattro anni, per rivivere con gli amici arquatani quei momenti di fratellanza e condivisione nati nei circa cento giorni di permanenza nel nostro territorio montano in occasione del devastante terremoto del 2016. Circostanza in cui i volontari Alpini della Sezione di Brescia ed altre Sezioni lombarde, incuranti della neve e "di sporcarsi le mani", si sono prodigati per la realizzazione del bel ‘Centro di Aggregazione’ donato dall’Associazione Nazionale Alpini alla comunità di Arquata del Tronto, privata di ogni spazio di aggregazione dal sisma che colpì il Centro Italia. "Questo forte messaggio di vicinanza e fraternità alpina - ha commentato il vice presidente della sezione di Ascoli, Mauro Corradetti - che ha prodotto legami così intensi da porre quasi in secondo piano, il valore di quanto realizzato con la bellissima struttura aggregativa, fa onore ai nostri fratelli lombardi che non esitarono a lasciare le proprie famiglie ed il proprio lavoro per concorrere nella realizzazione di un’opera che restasse nel tempo".