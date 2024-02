Gli alunni a contatto con le aziende

Si è tenuto, nell’aula magna della scuola secondaria di secondo grado Ipsia ‘Giuseppe Sacconi’, un importante incontro tra gli studenti dell’istituto e ‘Soluzioni alberghiere Srl’, azienda con tanti anni di esperienza nel settore. La giornata è stata importante per gli alunni che hanno partecipato, perché finalizzata all’orientamento al lavoro e perché è stata ricca di spunti per il futuro. L’incontro è risultato, dunque, molto interessante per i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di apprendere la storia, le attività e i servizi offerti da una delle realtà del territorio. Al termine dell’evento è stata data agli studenti la possibilità di svolgere già un primo colloquio conoscitivo, per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. La scuola – fa sapere – ringrazia tutti i partecipanti all’evento, in particolare i professionisti dell’azienda ‘Soluzioni alberghiere Srl’ intervenuti all’evento, il dirigente dell’Istituto d’istruzione superiore di cui l’Ipsia fa parte che è il ‘Fermi Sacconi Ceci’, Ado Evangelisti (foto), e il docente Giorgio Anelli per l’organizzazione dell’evento. Da un istituto superiore all’altro, l’Ulpiani apre le sue porte agli studenti della scuola secondaria di primo grado, invitandoli a immergersi nell’esperienza ‘Studente per un giorno: un assaggio del tuo futuro!’. L’appuntamento è per oggi quando sarà possibile, per i partecipanti delle scuole medie che si sono iscritti, vivere una giornata nell’istituto, non solo prendendo parte alle lezioni, ma anche alle attività laboratoriali. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado avranno modo di esplorare i molteplici progetti didattici che caratterizzano l’offerta formativa dell’Ulpiani, di toccare con mano la ricchezza e la diversità delle opportunità educative che offre, di fugare ogni dubbio ponendo le proprie domande a docenti e studenti. l. c.