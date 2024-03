Gli alunni al cinema per ’C’è ancora domani’: il cammino verso la parità non è ancora concluso

Una mattinata diversa quella del 22 dicembre scorso: la nostra lezione si è, infatti, svolta nella sala cinematografica del teatro Concordia dove abbiamo assistito alla proiezione del film ’C’è ancora domani’, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. La pellicola, girata in bianco e nero, è ambientata nella Roma del secondo dopoguerra, nel periodo immediatamente precedente il referendum del 2 giugno 1946, e racconta la storia di Delia, donna e madre di tre figli, che viene spesso picchiata e umiliata dal marito Ivano, uomo dalla mentalità maschilista e patriarcale.

Per tutto lo sviluppo del film Delia cerca di cambiare per avere un’esistenza migliore, lo fa per se stessa ma anche per i suoi figli e una lettera ricevuta a sorpresa, "che stringerà come fosse un biglietto d’amore", le permetterà ciò: è la scheda elettorale, la prima per tutte le donne italiane! Importanti le tematiche affrontate dalla regista: dall’emancipazione femminile alla partecipazione alla vita democratica.

Il film vuole rendere giustizia alle tante ’Delia’ che nella loro quotidianità hanno compiuto e compiono ancora oggi gesti rivoluzionari per lottare e cambiare la propria posizione. Da quel lontano 1946 sono stati fatti grandi passi in avanti: in alcune aree del pianeta milioni di donne sono riuscite a emanciparsi dalle condizioni di povertà e ignoranza a cui erano costrette da una società dominata dagli uomini, ma il cammino verso la parità non può dirsi sicuramente concluso.