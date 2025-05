Gli alunni del Capriotti protagonisti a Bournemouth

Settantaquattro alunni del Liceo Linguistico e dell’Istituto Tecnico del settore Economico, dell’IIS Capriotti di San Benedetto, coordinati dai docenti Nicolas Abbrescia, Lucia Capriotti, Paola Talamè, Loredana Vero, Cesira Viozzi, Ines Del Valle Yepez e Francesca Zarroli, hanno partecipato a un soggiorno linguistico a Bournemouth, città costiera del Dorset che si affaccia sulla Baia di Poole e sul Canale della Manica, nella parte meridionale della Gran Bretagna. Il progetto ha permesso ai ragazzi di immergersi nella cultura inglese e di perfezionare la propria padronanza della lingua, in un ambiente circoscritto e inclusivo, perfetto per l’apprendimento. Gli studenti hanno conosciuto le tradizioni e le persone del posto, accoglienti e gentili, le bellezze di Bournemouth e della vicina località di Boscombe, sede della Scuola di lingue ’Europa’, partecipando ad attività finalizzate al potenziamento della lingua inglese scritta e parlata, all’interno e all’esterno delle aule didattiche. Il soggiorno è stato, inoltre, un modo per visitare luoghi di interesse storico, geografico, culturale e letterario, come la tomba di Mary Shelley, autrice del romanzo ’Frankenstein’ e i ’Piers’, caratteristici lunghi moli con lo sfondo dell’Isola di Wight e della Jurassic Coast, e per ammirare Londra, con un walking tour attraverso le più importanti bellezze della capitale, Salisbury con il fascino della Cattedrale del XIII secolo, Stonehenge con i suoi megaliti, patrimonio Unesco.

Stefania Mezzina