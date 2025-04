Gli alunni della 5A si ritrovano a cena dopo 33 anni

Una rimpatriata attesa da ben 33 anni, quella che ha visto protagonisti gli ex alunni della 5A, tempo normale, della ‘vecchia’ scuola elementare di Monticelli, l’attuale ‘Don Giussani’. Quelli che un tempo erano compagni di classe, infatti, si sono ritrovati sabato scorso al ristorante-pizzeria Mosè per riversi dopo oltre tre decenni. La classe era composta da 19 persone e non tutte hanno potuto partecipare. Ma, anche se in pochi, è stata una serata vissuta tra ricordi, aneddoti e sorrisi. I ragazzi della 5A, oramai adulti ma ancora bambini nello spirito, si sono promessi di organizzare altre cene, per non perdersi più di vista.