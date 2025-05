Gli alunni dell’Its dal ministro

Quattordici alunni dell’Its ‘Nuove tecnologie e Made in Italy’ di Ascoli, nei giorni scorsi, insieme al direttore Patrizia Palanca, sono intervenuti a Roma alla conferenza promossa dall’onorevole Valentina Aprea e alla quale ha preso parte anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "E’ prevista una via preferenziale diretta, riservata ai diplomati Its, che consentirà con il solo diploma Its di accedere a ruoli quali quello di tecnologo funzionario all’interno della pubblica amministrazione" ha detto Zangrillo. Questi gli studenti che hanno partecipato all’incontro: Giuseppe Gherghi, Ilias Mandares, Marco Pompei, Brando Ruggeri, Alessandro Dino Cannata, Elisa Daziani, Ludovico Cerreti, Cristina Ciotti, Gabriele Di Ceglia, Natascia Calcioli, Gelsomina Tedeschi, Domenica Tedeschi e Flavia Bruni.