Gli amanti del trekking si ritrovano alla Sentina

Si chiama ‘Salute in cammino alla Sentina’ ed è un appuntamento imperdibile per gli amanti del trekking in riviera: la passeggiata è stata ideata nell’ambito di ‘Borgosalus’ e del ‘Percorso nazionale Sport e Salute Us Acli’, e si svolgerà sabato 20 maggio dalle 9 alle 12. L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli provinciale Aps col patrocinio del comune di San Benedetto e con la collaborazione di Centro commerciale Porto Grande e Decathlon. Durante la mattinata sarà possibile provare varie attività sportive come il Nordic Walking (i bastoncini saranno messi a disposizione dall’organizzazione) o il Fitwalking, oppure semplicemente partecipare ad una passeggiata naturalistica guidata. Tutte le attività saranno svolte all’interno della Riserva naturale della Sentina. Il Nordic Walking ha un grande valore per la salute pubblica e anche per questo sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia, in ragione delle sue preziose caratteristiche che lo rendono uno sport sano, sicuro, naturale, completo e adatto a tutti. Il Fitwalking non è una cura, ma una ‘terapia preventiva’. Praticare il Fitwalking con regolarità aiuta a raggiungere gradualmente il miglior equilibrio fisico e a incrementare progressivamente lo stato di benessere derivante dall’attività, con il vantaggio indubbio di essere accessibile a tutti. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare entro il 19 maggio, al 3939365509.