Gli ambientalisti: "Sia monito per il futuro"

"Quei pini rimasti a fronte dei 3 o 4 abbattuti dopo la visita di un esperto, sono tutti sani. È da una vita che sono lì senza dare fastidio a nessuno, anzi donandoci ossigeno e quindi vita". È in una nota che l’associazione ambientalista Questione Natura lancia un’accusa sulla questione alberi: "Poco più di un anno fa sono state tagliate le radici durante dei lavori (azione perseguibile penalmente in quanto il Piano del Verde di San Benedetto vieta di scavare vicino alle radici di alberi importanti). Da qualche settimana sono iniziati i lavori di riqualificazione della via. All’improvviso cade un pino e la colpa di quest’evento è esclusivamente dell’uomo e anzi questo pino sano venuto giù per colpa dell’ incompetenza deve essere un monito per il futuro, affinché ci siano esperti e persone qualificate in situazioni così delicate. Un monito per far rispettare le leggi del nostro comune in materia di verde pubblico e che purtroppo non vengono mai rispettare. Adesso è arrivato il momento di trovare il colpevole, l’uomo, e di difendere le vittime (le piante e i cittadini) da quest’incompetenza nella quale da troppo tempo sta affogando San Benedetto del Tronto. A prova di ciò che ho detto, andate a controllare i verbali della Forestale e scoprite chi è stato multato per cattiva gestione del verde pubblico. Dopo non sorprendiamoci e non diamo le colpe ai Pini, questi sono i risultati… dobbiamo ritrovare quella sana armonia di convivenza con la natura che abbiamo totalmente perso. Per finire – conclude il presidente dell’associazione, Roberto Cameli – ecco i dati: le possibilità che un essere umano muoia colpito da un albero sono 1 su 1 milione, mentre le possibilità che un essere umano muoia colpito da un satellite nello spazio sono 1 su 10.000. È ora di cambiare, per il bene dell’umanità".