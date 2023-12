Gli amici di Massa Fermana e Montappone dopo 40 anni

Una cena conviviale all’insegna dell’allegria, di giochi e ricordi condivisi sui banchi di scuola, ma anche le esperienze vissute crescendo insieme. Sono strati questi gli elementi che hanno tenuto banco sabato sera a palazzo Ricucci, sito nel centro storico di Montappone, scelto dei un gruppo di amici di Massa Fermana e Montappone per festeggiare insieme il traguardo dei 40 anni. Fra una pietanza e l’altra sorseggiando un buon bicchiere di vino, la comitiva ha iniziato a raccontare i giochi, le lezioni, i laboratorio ma anche le numerose uscite e gite scolastiche. Momenti che sono rimasti vivi e ricchi di emozioni per tutti; ma non c’è stato solo questo perché lo spirito di amicizia è proseguito ben le medie, nonostante per motivi di studio o lavoro siano state intraprese strade differenti, nel fine settimana capitava sovente di ritrovarsi insieme a trascorrere la serata o il pomeriggio, amicizie vere che sono proseguite negli anni. I protagonisti della serata: Cristina, Daniela, Emanuela, Alice, Laura, Ilaria, Vania, Erica, Silvia, Paolo M., Paolo V, Matteo M, Matteo R, Edoardo, Andrea, Marco I, Marco, Dino, Mounir, Danilo, Fabio, Luca, Cristiano, Carlo e Tiziano. Al termine della serata, brindisi finale con torta a tema.