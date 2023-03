Gli Anziani e il magnifico messere convocano l’Assemblea dei cento

Archiviate le prime due sessioni di prove a porte chiuse la ‘macchina operativa’ della Quintana viaggia spedita verso le due edizioni 2023 della giostra. Lunedì, infatti, è in programma un importante appuntamento. Alle 18.30, alla sala della Ragione del palazzo dei Capitani, si svolgerà l’Assemblea dei Cento, che è stata convocata dal consiglio degli anziani guidato dal presidente Massimo Massetti e dal magnifico messere Marco Fioravanti. Si tratta dell’iniziativa con cui si riuniscono tutti i comitati di sestiere e gli organi quintanari. L’assemblea, introdotta per la prima volta nel 2015, rappresenterà un momento di condivisione e di scambio, proprio per organizzare al meglio le edizioni del 2023 della giostra e di tutti gli altri appuntamenti collaterali alla rievocazione storica. All’incontro di lunedì, come detto, sono stati invitati a partecipare tutti i consiglieri dei sei comitati di sestiere. Ci saranno, oltre al sindaco, anche i componenti del consiglio degli anziani e le altre istituzioni quintanare. Si parlerà, con ogni probabilità, anche del calendario della prossima estate, che dovrebbe essere inaugurato (come tradizione) dalla kermesse ‘Sestieri all’erta’, prevista per giugno. Non è escluso, però, che venga affrontato anche qualche argomento di natura tecnica e utile a migliorare ancora lo spettacolo della Quintana.

Matteo Porfiri