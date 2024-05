Gli arresti dopo la guerriglia, Daspo in arrivo

Sono quattro le persone finite agli arresti domiciliari perché accusate a vario titolo di essersi resi protagonisti degli scontri avvenuti venerdì scorso intorno alle 23, al termine della partita Ascoli-Pisa che ha sancito la fine del campionato di serie B e con esso la retrocessione della squadra bianconera in C dopo nove anni. Già domenica erano circolate notizie di soggetti indagati e ieri è arrivata l’ufficialità da parte della Questura di Ascoli che ha svolto le opportune attività di approfondimento investigativo e visione delle riprese visive girate durante l’incontro. All’esito di questo lavoro certosino sono stati identificati quattro tifosi ascolani, autori di violenza, che ieri mattina sono stati tratti in arresto nella flagranza differita, per i reati resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge 401/1989, relativa al contrasto del fenomeno della violenza negli stadi. Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati posti ai domiciliari per ordine del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo. Tra loro ci sono un ascolano di 33 anni residente a Villa Pigna e un 29enne di origini straniere residente in città. Presto verranno fissate le udienze di convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dalla magistratura ascolana. Parliamo di una prima parte di provvedimenti, quelli che è stato possibile porre in atto visionando le immagini.

Ma la mole di video e fotografie immortalate dalle telecamere interne ed esterne al Del Duca e dagli agenti in borghese è tanta; in molti casi si vedono soggetti col volto coperto per cui la loro identificazione risulta più difficoltosa. In particolare nel mirino ci sono coloro che hanno dato vita a scontri nei pressi del Bar dello Sport con danni importanti all’attività. Sono anche attesi Daspo per chi sarà considerato responsabile del lancio di petardi, mattoni, sassi, fiaccole, perfino una transenna e una bicicletta. Il questore Giuseppe Simonelli invita a mantenere i toni bassi sulla vicenda che ha visto scendere in campo i sindacati di polizia, lamentando scarsa prontezza dell’Osservatorio nel valutare la pericolosità della partita inviando solo pochi rinforzi dal reparto di Senigallia. Qualcuno invoca l’intervento del ministro Piantedosi. Simonelli ieri ha sottolineato che il servizio predisposto ha raggiunto l’obiettivo di evitare che nessuno si facesse male fra il pubblico presente, impedendo anche che i facinorosi riuscissero a sfondare il cordone di sicurezza e avvicinarsi agli spogliatoi dello stadio dove erano asserragliati giocatori, dirigenti e gli arbitri che hanno potuto lasciare il Del Duca solo poco prima dell’una di notte.

Peppe Ercoli