Gli artisti Valentini, Perrone e Marchitelli per gli appuntamenti di Alchimie d’Arte

Tre autori eccellenti, Tinta Anna Valentini, Cinzia Perrone e Gino Marchitelli, per i prossimi eventi settembrini di Alchimie d’arte, con il patrocinio del comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone, che si terrà a Centobuchi nella Sala riunioni di piazza dell’Unità, ore 18.00. La maratona parte l’1 settembre con Tinta Anna Valentini. "In un vecchio stabile anni ‘50, posto nella via principale di una città come tante altre, vivono cinque famiglie atipiche, dove la figura maschile è assente. Infatti, per uno strano caso, gli uomini capofamiglia erano tutti morti mentre i figli maschi, una volta diventati grandi, erano andati a vivere altrove per sfuggire al destino di quella che era tristemente conosciuta come "la casa delle vedove". L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti, voce recitante Danilo Amici, esporranno: Tiziana Marchionni, Carina Pieroni, Daniele Merli. Ingresso gratuito.