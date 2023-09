Gli ascolani si sfidano in tv

Andrà in onda questa sera il nuovo episodio di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" in prima serata su Sky Uno, visibile anche su Sky Go e in streaming su NOW, registrata ad Ascoli. I 4 ristoranti in gara sono "Figli Di" di Stefano, "Zeneat" di Eleonora, "Chisc Restaurant & Cocktail bar" di Emanuele e "Ristorante Cusinè Royal 2.0" di Giorgio. Lo chef Alessandro Borghese si è infatti fermato nel centro storico della Città delle Cento Torri, per scoprire come si è rinnovata la proposta culinaria di un luogo così antico e al contempo attento all’innovazione e alla modernità. Nel corso della puntata verrà eletto il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno. Tutti e quattro gli sfidanti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Ad Ascoli Piceno non hanno potuto che fronteggiarsi sul fritto misto all’ascolana: poco importa se come antipasto o secondo, l’immancabile portata si compone da olive ascolane, costolette d’agnello, cremini e verdure fritte. Il giudizio di chef Borghese sulla gara verrà svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti potranno confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività. "Figlio Di" con Stefano Esposto: aperto da pochi mesi in piazza San Pietro Martire. Non presenta un menù, ma ciò che viene servito in degustazione è deciso direttamente dallo staff. "Zeneat" di Eleonora Balestra: aperto nel 2018 poco distante dal centro storico, propone un menù con assoluta protagonista la carne e tutti i piatti portano la firma dello chef Alessandro, che ha pieno potere decisionale. "Chisc Restaurant & Cocktail bar" con Emanuele: a soli 32 anni, assieme alla compagna e al cognato, è uno dei tre titolari del locale. È addetto alla zona cocktail per fondere la sua passione da barman con il lavoro: si definisce "un animale notturno" proprio perché vive e lavora principalmente di notte. Ristorante Cusinè Royal 2.0" con Giorgio: situato in piazza San Gregorio, intimo e accogliente, con pochi tavoli ben distanziati tra loro. Il titolare Giorgio trova il suo regno in cucina, di cui si occupa personalmente di tutti gli aspetti. Questa sera quindi sapremo chi avrà vinto la sfida.

Valerio Rosa