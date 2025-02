Gli asfalti a Primavera: il piano a Porto d’Ascoli

Dopo il primo intervento di asfaltatura eseguito alla fine del 2024 sulla Statale 16, l’amministrazione comunale ha deciso di posticipare alla primavera i lavori sul tratto che va dalla rotonda di via Pasubio, al confine con l’Abruzzo, fino all’intersezione con la Salaria. Il rinvio è stato deciso per garantire una posa dell’asfalto più efficace, evitando le problematiche legate alle basse temperature che hanno compromesso in parte il primo stralcio dell’opera. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti ha spiegato che la scelta di intervenire nei mesi più caldi è stata presa proprio per evitare di ripetere le difficoltà incontrate nel tratto nord. "Abbiamo preferito attendere la primavera per garantire un lavoro più duraturo e meno problematico", ha dichiarato Capriotti. L’intervento sarà finanziato con circa un milione di euro stanziato dalla Società Autostrade per l’Italia. L’opera è stata finanziata precisamente con 963 mila euro in considerazione della maggiore usura causata al manto stradale dalla mole di traffico transitato nel territorio cittadino in seguito alle molteplici chiusure del vicino tratto autostradale della A14. Le operazioni, che comprenderanno la scarifica del vecchio asfalto e la stesura del nuovo manto, partiranno dunque tra aprile e maggio. Ad occuparsi dell’intervento sarà la ditta Abit Strade s.r.l. di Maltignano. Oltre l’incrocio tra la Statale 16 e via Torino, si procederà anche a macchia di leopardo in alcune zone più a nord, dove l’asfalto necessita di manutenzione solo in alcuni punti, poiché già rifatto pochi anni fa ai tempi dell’amministrazione di Pasqualino Piunti.

Tuttavia, la priorità assoluta è stata data al tratto di via Pasubio, dove la situazione è particolarmente critica, con buche e crateri che rendono difficile e pericolosa la circolazione. Parallelamente, sempre in primavera, si procederà con la riqualificazione di via Volta, un intervento che verrà finanziato con fondi comunali e non rientrerà quindi nel contributo della Società Autostrade. Anche in questo caso, l’obiettivo è migliorare la viabilità cittadina, garantendo maggiore sicurezza a residenti e automobilisti. Durante i lavori, saranno previste modifiche alla circolazione e deviazioni temporanee. Il Comune, come accaduto nell’area a Nord, inviterà i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare le indicazioni per ridurre al minimo i disagi.

Emidio Lattanzi