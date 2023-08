Gli asfalti distrutti invadono la riviera

San Benedetto anno zero. Non è un lungometraggio inedito di Rossellini, ma il titolo di uno dei massimi capolavori del maestro ben si presta a descrivere una città che, almeno sotto il profilo degli asfalti, sembra stia vivendo un drammatico dopoguerra. Buche, voragini e crepe fanno parte integrante del paesaggio rivierasco: un panorama che la cronaca giornalistica usa definire, non senza ragione, ’lunare’. San Filippo, Porto d’Ascoli, Marina Centro, Ragnola: in qualsiasi latitudine si vada, è impossibile non pensare alla luna, e non a quella che tanto ha ispirato poeti e astronomi, ma il satellite che per sua stessa natura è ben poco compatibile con la vita dell’umana specie. La vivibilità di una meta turistica, infatti, si misura anche e soprattutto sulla base dei servizi che offre a cittadini e visitatori esterni. La riviera delle palme, di strade percorribili, ne ha già poche in proporzione alla popolazione di riferimento, che oltretutto raddoppia o triplica durante la bella stagione: se poi anche quelle poche arterie di traffico risultano perlopiù devastate, allora è compito dell’amministrazione comunale mettere in cima alla lista di priorità un piano asfalti. Cosa che il comune, in verità, ha fatto. Intanto però, i disagi restano e, visto l’attuale afflusso di gitanti, questi vengono percepiti in maniera amplificata.

Casi improcrastinabili si possono rintracciare, ad esempio, in via San Martino, che è bene attraversare a velocità moderata – in ogni caso – se si vuole evitare uno spiacevole mal di mare. Una bella sorpresa attende gli automobilisti anche in viale Marinai d’Italia, dove una piccola ma velenosa voragine ha già giocato qualche brutto scherzo a numerose sospensioni. La lista è lunga, e riguarda il centro città quanto i quartieri cerniera e le strade quotidianamente percorse da migliaia di veicoli ogni giorno, come anche via del Mare, oggetto di un’accesa lamentela da parte di almeno due comitati di quartiere. Va detto che questa strada sarà immediatamente rifatta non appena sarà partito, in autunno, il nuovo piano asfalti comunale, per il quale sono stati stanziati 450mila euro, e con cui l’ente intende ricostruire oltre 3 chilometri di vie della città. Quali siano queste vie, però, ancora non è dato sapere: la questione sarà oggetto delle prossime riunioni di maggioranza. Il tema, in comune, è seguito in particolar modo dalle consigliere Barbara De Ascaniis ed Elena Piunti, punti di raccordo fra Viale De Gasperi e i comitati. Nel frattempo, all’infuori del piano, saranno fatti lavori in Contrada Sgariglia e in via Monte San Michele.

Giuseppe Di Marco