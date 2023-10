Gli atelier della città . Sartoria, arte e cuore: "Un mestiere unico che rischia di sparire"

E’ una delle ultime sartorie storiche rimaste in città, dove la passione e la maestria di due artigiani, di quelli che non ci sono quasi più, prendono la forma, inconfondibile, di un abito su misura. E’ l’atelier per uomo e donna ‘Linea’ di via D’Ancaria, in pieno centro ad Ascoli, dove sembra quasi che il tempo si sia fermato. Lo percepisci dalla vecchia radio che i titolari, Giulio Agostini e Franco Silvestri, ascoltano mentre disegnano, tagliano e cuciono gli abiti, dalla porta d’ingresso sempre aperta con il campanellino che suona quando si entra, dall’odore delle stoffe negli scaffali, dai manichini di una volta, dall’antica macchina per cucire, e dal modo con il quale questi due storici e abili sarti accolgono i propri clienti. Classe 1939, madre sarta, Giulio Agostini, ha iniziato a fare questo mestiere all’età di 15 anni, dopo aver provato senza troppo entusiasmo la strada del parrucchiere. Quindi, l’incontro con Franco Silvestri e la scelta, dopo varie esperienze alle dipendenze, di mettersi in proprio.

E così, nel 1980 decidono di acquistare l’appartamento al primo piano in via D’Ancaria dove ancora oggi realizzano, con la stessa passione, abiti su misura di altissima qualità. Con loro, per moltissimi anni, anche una bravissima sarta, Natalina Civilotti, ora in pensione. "Ho iniziato a imparare questo mestiere – racconta Giulio Agostini – a 15 anni, dal sarto più bravo del mio paese Venagrande, Alessio Marini. Sono stato con lui un paio d’anni. All’epoca le famiglie erano numerose e quando si dovevano fare gli abiti per quelle che abitavano lontane, noi sarti rimanevamo anche qualche giorno a dormire a casa loro. Un tempo non c’erano le confezioni e dunque tutti dovevano ricorrere ai vestiti su misura. Dopo l’esperienza a Venagrande sono venuto ad Ascoli dove ho lavorato per diverse sartorie. Proprio in una di queste ho conosciuto Franco e Natalina". Tra le esperienze lavorative anche quella in Lussemburgo, con clienti appassionati della sartoria italiana, dove ciclicamente Giulio e Franco andavano per la realizzazione di abiti su commissione. "Ho sempre rispettato il cliente perché mi fa vivere – continua Giulio –, e quando vedo che è contento per quello che ho realizzato per lui, sono contento anche io. Ancora mi piace sentire l’odore della stoffa. Lavoro ancora tutti i giorni, non potrei stare senza. Ho realizzato abiti per medici, ingegneri, avvocati, politici. Tra quest’ultimi l’ex sindaco e senatore Guido Castelli, che per me è una gioia vestire, così come il sindaco Fioravanti. Quando viene un cliente, sceglie dal campionario il tessuto, se non ce lo abbiamo disponibile lo ordiniamo, e poi iniziamo a realizzare l’abito, avendo cura di tutti i particolari Rivolgo un appello ai giovani affinché non facciano scomparire il mestiere del sarto. Perché il sartoriale è bellezza e qualità".

Lorenza Cappelli