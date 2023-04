Gli atleti della Lega Navale brillano nella tappa siciliana

Lo scorso weekend è stato all’insegna della vela per i giovani atleti della Lega Navale di San Benedetto, che agli ordini di coach Romolo Emiliani hanno fatto tappa a Palermo per il secondo appuntamento del circuito nazionale O’pen Skiff. Dopo l’ottimo esordio di Taranto, anche la regata promossa dal Circolo velico Sferracavallo riserva soddisfazioni importanti alla flotta sambenedettese, che tra i talentuosi timonieri provenienti da tutta Italia riesce a ritagliarsi anche in Sicilia posizioni di assoluto rilievo nell’Under 15. La top 10 di categoria porta la firma dei velisti di San Benedetto, che possono festeggiare per lo strepitoso quinto posto ottenuto da Federico Emiliani, a pochissima distanza dai primi tre atleti in classifica. Ottima regata anche per Paolo Nepi, protagonista di un eccellente ottavo posto su ben 60 timonieri in gara, in una categoria dal tasso tecnico decisamente elevato. Buone conferme anche da Celeste Bartolomei e Flavia Illuminati, che nonostante le difficoltà legate alle onde e al vento sostenuto da nord-ovest che hanno caratterizzato la giornata conclusiva confermano di avere le carte in regola per proseguire al meglio nel proprio percorso di crescita. Complici le condizioni meteo avverse, le due ragazze chiudono rispettivamente al 42° e 57° posto, lasciando però intravedere importanti potenzialità in ottica futura. "Sono molto soddisfatto e felice per quanto dimostrato dai ragazzi in condizioni impegnative e tutt’altro che semplici – commenta Emiliani –. Abbiamo ottenuto risultati importanti in una categoria in cui, quest’anno, il livello è davvero molto alto, con una prestazione complessiva che lascia ben sperare per il futuro".

Stefania Mezzina