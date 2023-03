Gli atleti della podistica Servigliano sempre al top

Gli atleti della Podistica Servigliano in occasione della maratona di Rimini e della Stramacerata si sono fatti notare. Fra i risultati degni di nota Lorenzo Nardi che conclude la sua maratona con il tempo di 3h09’07’’; a lui si aggiunge Amedeo Maisto, che chiude con 3h22’55’’. Alla Stramacerata percorso di circa 10 chilometri di Macerata, valevole per il gran prix Master di corsa su strada, al terso posto della categoria Sm35 si è piazzato Mario Maurizi. A poca distanza, dimostra di star tornando ad ottimi livelli Mirko Cruciani. In campo femminile, beneMichela Boniello, vincitrice della categoria Sf45 e quarta assoluta al traguardo. Elena Melis e Paola Flamini hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto della categoria Sf50. Non da meno, eccellenti risultati conseguiti da Simone Profili, Alessandro Ciriaci, Quinto Perugini, Michele Governatori, Massimo Quintozzi.