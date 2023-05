Gli atleti della Polisportiva Servigliano vanno di corsa

Fine settimana particolarmente intenso e pregno di risultati per la Polisportiva Servigliano. Sabato a Silvi Marina, si sono disputati i campionati italiani di 5 chilometri su strada Master, dove Mario Maurizi ha conquistato un eccellente 16esimo posto nella categoria SM35 col tempo di 17’24. Domenica invece da Barchi a Fano, si è tenuta la Collemarathon, gara valevole per il campionato regionale master di maratona. Un percorso impegnativo che non ha fermato Lorenzo Nardi, il quale è in preparazione della 100 chilometri del Passatore ed ha concluso col tempo di 3h37’47. Bravissimi anche Amedeo Maisto e Federico Malizia che nonostante tutto, con tenacia, hanno raggiunto il traguardo dando il massimo. A chiudere il fine settimana alla maratona delle Acque in terra umbra, su un tracciato di 20 chilometri Marvin Perugini con il quarto posto assoluto ha concluso la gara con 1h25’34. A Collestrada (Perugia), in occasione della ‘Strada per il colle’, Mirko Cruciani dimostra l’ottimo periodo di forma, vincendo la categoria SM45 col tempo di 45’44. La società ha rivolto i più sentiti complimenti agli atleti per aver onorato alla grande i colori sociali e ora testa proiettata alla prossima domenica dove saremo presenti alla Sem Run.