Gli attrezzi da fitness sulla ciclabile finiscono nel mirino

Diverse segnalazioni stanno arrivando da alcune settimane al gruppo consiliare di minoranza ’CupraperTutti’ sullo stato di scarsa manutenzione in cui versano gli attrezzi da fitness posti nell’area all’inizio della pista ciclabile sul lungomare sud di Cupra Marittima. "Fino ad oggi non siamo intervenuti – affermano i Consiglieri Pulcini, Carosi, Di Mambro e Pomili – con la speranza che l’amministrazione badasse a sistemare, ma sabato mattina, dopo l’ennesima segnalazione da parte di un nostro concittadino, abbiamo provveduto formalmente ad informare gli uffici comunali competenti di tale criticità. Ricordiamo – proseguono i consiglieri – che ai sensi delle norme Uni En tutte le attrezzature da fitness all’aperto devono assicurare e garantire specifici requisiti di sicurezza in modo che possano essere utilizzate senza rischi dai destinatari. Certi di una fattiva collaborazione e nel rispetto dei ruoli istituzionali rivestiti, ci auguriamo vivamente che tale criticità possa essere risolta quanto prima". Poiché ci siamo, ricordiamo che lungo la pista ciclo pedonale, il Comune non è intervenuto, come avrebbe dovuto fare, nella pulizia delle aree che qualche privato, a differenza di altri, ha omesso di fare.