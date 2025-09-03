Gli autisti del 118 e l’appello. Aggressioni alle ambulanze:: "Minacce e botte, serve protezione"

Le aggressioni ai soccorritori che operano in campo sanitario hanno raggiunto livelli insostenibili. Un nuovo allarme arriva dall’Associazione Co.E.S. Marche (Conducenti emergenza sanitaria), che riunisce gli autisti soccorritori delle aziende sanitarie territoriali e delle associazioni di volontariato che fanno parte del servizio di emergenza territoriale. Il sodalizio esprime solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori tecnici e sanitari delle postazioni 118 di emergenza territoriale, alla luce degli ultimi eventi accaduti in pochissimi giorni.

"Alcuni nostri colleghi sono stati coinvolti in episodi di aggressione da parte di utenti e cittadini durante un intervento di soccorso sanitario – scrive nella nota il presidente regionale Coes Stefano Marconi –. E’ con profonda preoccupazione che assistiamo a queste assurde violenze rivolte agli operatori che con massima competenza e professionalità si adoperano per soccorrere i cittadini in difficoltà".

Coes Italia ha condotto un sondaggio nel 2023, coinvolgendo 631 autisti soccorritori in tutto il territorio nazionale. "Dai dati, purtroppo, emerge una realtà preoccupante: 518 autisti hanno subìto nella propria carriera almeno un episodio di violenza sia fisica che verbale. Il 60% degli attacchi sono di natura verbale mentre il restante 40 coinvolge anche violenza fisica e, purtroppo, i numeri sembrano destinati a crescere".

Il presidente regionale Marconi invita le istituzioni, la società civile e tutte le parti interessate a unirsi nel condannare fermamente ogni forma di violenza nei confronti di tutto il personale sanitario che opera nelle Potes del 118, chiedendo anche maggiori misure di protezione e supporto per gli operatori che quotidianamente mettono a rischio la propria incolumità per salvare vite umane.

Marcello Iezzi