Gli autotrasportatori: "Così non andiamo avanti, il Governo ci aiuti"

"Così non si può andare avanti, il Governo deve venirci incontro". E’ il grido di allarme che lancia la presidente della Cna Fita (rappresenta il settore del trasporto merci) di Ascoli, Barbara Pietrolungo. Caro benzina e aumento dei pedaggi vanno inevitabilmente a toccare un comparto fondamentale per il paese che è proprio quello degli autotrasporti. "Hanno reintrodotto le accise – spiega la Pietrolungo –, ce le avevano sospese lo scorso anno. Invece dal primo dicembre le hanno reintrodotte, noi autotrasportatori possiamo rifare domanda per ottenere i rimborsi che ci avevano tolto introducendo lo sconto per tutti, ma questo non può bastare. I rincari sono alle stelle, il gasolio è la voce che incide di più sul nostro comparto, il servito supera i 2 euro persino in città. Automaticamente l’autotrasportatore si dirige al self. Al caro del gasolio poi si aggiungono gli aumenti dei pedaggi e capite bene che le spese cominciano a diventare insostenibili". L’aumento dei costi sta mettendo in ginocchio il settore minacciandone la sopravvivenza. Secondo quanto ci riferisce la presidente della Cna Fita "il malcontento è tanto, nessuno più vuole cimentarsi in questa attività, non c’è ricambio generazionale, non c’è riscontro, non ci sono ricavi. E se ci fermiamo noi, si ferma tutto". In sostanza chi ha ereditato questa attività dalla famiglia cerca di mantenerla ma di nuove imprese non ne nascono: "L’investimento per un solo camion, per il solo trattore stradale, si aggira attorno ai 150mila euro, quindi ci sono da pagare le rate del leasing, contributi ai dipendenti, le gomme, pneumatici. Come fa un giovane ad avviare una attività simile se solo per le patenti ci vogliono 7-8mila euro?". A questo punto cosa fare? Quali le richieste al Governo? "Minacciamo scioperi che poi non facciamo poiché non possiamo bloccare il paese. Facciamo tanti incontri, ci fanno tante promesse, con ogni nuovo governo si spera che la situazione muti ma poi siamo sempre allo stesso punto. Quando minacciamo lo sciopero si spaventano e poi torna tutto come prima. Chiediamo che il Governo ci venga incontro sul prezzo del carburante, ci tolga le vecchie accise e i pedaggi su una rete autostradale pericolosissima come sulla nostra tratta dove con i lavori i disagi sono pazzeschi. C’è poca attenzione, specie nel nostro comparto, tante le spese. Chiedere aumenti ai clienti e ottenerli non è facile. Il Governo deve snellire il peso economico sul nostro comparto per farci sopravvivere".

s. v.