Gli autovelox di ottobre

Anche nel mese di ottobre sulle strade della provincia saranno attivi gli autovelox. Ci sono comuni che comunicano giorno, ora e luogo dove sono posti gli apparati per il rilevamento automatico della velocità ed altri che non lo fanno. A Monteprandone il 7 ottobre l’autovelox sarà attivo in contrada San Donato lungo la Salaria; il 12 in via San Giacomo, il 20 in via Scopa e il 28 in contrada Sant’Anna, sempre dalle 14 alle 18. L’autovelox della polizia provinciale di Ascoli può spuntare ovunque. Ieri mattina era attivo lungo la statale Adriatica in direzione del parcheggio Saccoccia a Cupra Marittima dove, da qualche anno, per volontà dell’amministrazione Persimoni, non ci sono più apparati per il rilevamento della velocità. Unico Photored sul territorio è quello posto al semaforo a nord nel quartiere Europa. Il Comune non vuole fare cassa con le multe, ma sul suo territorio ci vanno altri.